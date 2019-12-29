Новый год в поездах встретят 17 тысяч украинцев

Около 17 тысяч человек встретят Новый 2020-й год в поездах.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

«Новогоднюю ночь в поездах проведут около 17 тысяч пассажиров. Всего в эти праздничные сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов», – отмечается в сообщении.

Как уточнили в «Укрзалізниці», на поезда дальнего следования, которые будут курсировать в новогоднюю ночь, предприятие предложило 66 тысяч 846 мест. Из них 16 тысяч 678 мест уже выкуплены пассажирами.

Самым популярным традиционно стало западное направление.

Для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году «Укрзалізниця» назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы (на 9 поездов больше, чем в прошлом году).

Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненными маршрутам.

Напомним, что «Укрзалізниця» в 2020 году на 22% повысит цены на билеты.