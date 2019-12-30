Археологи нашли дворец цивилизации мая, которому более тысячи лет

Мексиканские археологи обнаружили ранее неизвестный дворец цивилизации мая, которому более тысячи лет.

Об этом сообщает ВВС.

Остатки здания высотой шесть метров, длиной 55 метров и шириной 15 метров были обнаружены во время раскопок на месте древнего города Кулуб на полуострове Юкатан. Ученые убеждены, что дворец использовали в течение двух исторических эпох, начиная с VII века нашей эры.

Цивилизация мая просуществовала более тысячи лет до того, как испанские конкистадоры покорили регион. В свое время цивилизация мая руководила значительными частями нынешней южной Мексики, Гватемалы, Белиза и Гондураса.

В Национальном институте антропологии и истории Мексики считают, что дворец, вероятно, использовался в течение двух периодов истории мая - сначала с VII по IX века нашей эры, а затем с середины IX по XI века.

Исследователи также изучают четыре других здания в этом районе, в частности алтарь, остатки двух жилых домов и круглое сооружение, которое, вероятно, является печью.

«Эта работа - только начало, ведь мы нашли одну из самых объемных структур, но есть и другие», - цитирует агентство Reuters Альфредо Барреру, археолога из Национального института антропологии и истории.

Есть опасения, что находка может пострадать от воздействия солнца и ветра, поэтому экологи рассматривают идею засадить лесом археологическую зону кулуб вблизи популярного карибского курорта Канкун.

Напомним, как археологи нашли могилу женщины-воительницы, которая погибла в бою 2,6 тысячи лет назад.