Преодоление водных преград на бронетехнике и стрельбы: На Николаевщине десантники завершили комплекс учений

В Николаевской области в рамках комплекса командно-штабных учений десантники тренировались преодолевать водные преграды на бронетехнике, а потом провели боевые стрельбы.

Об этом сообщили в пресс-центре Командования десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

«На Николаевщине завершился комплекс командно-штабных учений воинских частей и подразделений десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины с обозначением войск Учения проходили в тесном взаимодействии с подразделениями авиации Воздушных сил и армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины», – отметили в командовании ДШВ.

С выходом в определенные районы были развернуты пункты управления, организованная их охрана и оборона, установлена ​​связь, приняты меры маскировки, инженерные работы и тому подобное.

По словам руководителя учений, офицеры командования десантно-штурмовых войск, штабы воинских частей и подразделений, а также начальники родов войск и служб совершенствовали практические навыки в управлении подчиненных подразделений в реальном режиме времени. Также была осуществлена ​​реальная проверка всех тактических расчетов для выполнения дальнейших задач.

В ходе практического этапа по решению командира определенные подразделения совершили многокилометровый марш с преодолением водной преграды на штатной бронированной технике.

После этого на одном из полигонов прошли тактические учения с боевой стрельбой. Воины-десантники отрабатывали различные учебно-боевые задачи в различных видах общевойскового боя и различные тактические действия.