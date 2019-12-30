В Минсоцполитики опровергли запрет секонд-хендов – бороться будут с контрабандой под видом «гуманитарки»

Министерство социальной политики не намерено запрещать ввозить в Украину подержанные вещи секонд-хенд для продажи.

Об этом в Facebook сообщил замминистра соцполитики Олег Коваль.

Как известно, ранее Коваль сообщил, что Министерство соцполитики разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты относительно запрета ввоза на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи со словами: «нам не нужны миллионы тонн подержанных вещей».

«Министерство социальной политики борется со «схемами на гуманитарке» и не выступает против бизнеса «секонд-хенда». Наша задача - прекратить поток контрабанды, которая завозится в Украину под видом гуманитарной помощи. Потому что довольно часто «гуманитарный груз» используется не для помощи людям, а для уклонения от уплаты налогов», – отметил Олег Коваль.

Он подчеркнул, что гуманитарный груз - это предметы, которые раздаются целевым категориям населения или учреждениям бесплатно.

«На этом никто не должен зарабатывать и единственная его цель - помочь тем, кто в этом действительно нуждается! При этом Минсоцполитики - единственный орган в Украине, который может предоставить тому или иному груза статус «гуманитарного», – отметил он.

«Когда я возглавил рабочую группу по предоставлению соответствующего статуса, я удивился объемам вещей, которые завозятся в Украину под видом «гуманитарки». Удивился в негативном смысле - после пересечения границы эти грузы практически исчезают с наших «радаров». При этом количество нуждающихся фактически не уменьшается. По нашей информации, часть этих «гуманитарных вещей» потом продается в магазинах или даже бутиках. Например, товары завозятся в Украину под видом гуманитарной, то есть бесплатной, помощи, а затем продаются людям за деньги! Это схема! Это коррупция! Это уклонение от уплаты налогов!» - подчеркнул замминистра.

По его словам, ежегодно государственный бюджет теряет из-за таких схем до двух миллиардов гривен.

«Мы никоим образом не выступаем против легальных магазинов с подержанными вещами, то есть «секонд-хендом». Если товары в эти магазины завезены и продаются в соответствии с нормами отечественного законодательства, - мы не имеем ничего против!» - добавил Коваль.

Напомним, что ранее СБУ и ГБР проводили массовые обыски на Львовской таможне, а также в других регионах по делу о ввозе в Украину брендовой одежды под видом секонд-хенда, что привело к большим убыткам для бюджета.