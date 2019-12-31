Ревизия установила значительные финансовые нарушения у подчиненных Сенкевича – губернатор Стадник рекомендует ему принять меры

Управление Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области опубликовало отчет о проведенных ревизиях, в результате которых были выявлены значительные финансовые нарушения.

Соответствующий отчет опубликован на сайте Николаевской ОГА.

Сообщается, что в течение 2018 года и января – сентября 2019 года проведено 65 ревизий, по результатам которых выявлено финансовых нарушений, которые привели к потерям финансовых и материальных активов на сумму 154,4 миллиона гривен, с которых недополучение финансовых ресурсов – 61,1 миллион гривен, незаконные расходы и недостачи - 93,3 миллиона гривен.

Среди прочих ревизоры проверили у городские КП и отдельные подразделения Николаевской мэрии.

В частности, департаментом жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета в бытность и.о. директора Александра Брижатого в нарушение условий договоров, заключенных с ООО «Николаевзеленхоз» и ООО «Проектстройсервис-Юг» по результатам конкурсных торгов, и в нарушение норм законодательства в актах выполнения услуг были завышены объемы, что привело к незаконным расходам бюджетных средств на сумму 2,8 миллиона гривен.

Аудитом выполнения бюджетной программы «Благоустройство городов, сел, поселков» в ДЖКХ Николаевского городского совета уже при руководстве Сергея Коренева было установлено, что из-за отсутствия системы контроля за выполнением условий договоров, не проведением претензионно-исковой работы не выполнены запланированные задачи и мероприятия. Это может привести к непроизводительным расходам бюджетных средств на сумму 327 тысяч гривен, недополучению дополнительных доходов в виде штрафов (пени) в размере 912 тысяч гривен.

«Департаментом приобретены материальные ценности на сумму 5,4 миллионов гривен для коммунальных предприятий, которые не переданы пользователям. Длительное их хранения без использования по назначению свидетельствует о неэффективном расходовании бюджетных средств», – говорится в сообщении.

Кроме того, государственным финансовым аудитом выполнения бюджетных программ в управлении по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета (начальник Олег Машкин) установлено, что за счет субвенции городского бюджета в 2016 - 2017 годах на сумму 39,8 миллионов гривен построены спортивные сооружения (строительство спортивного городка) без определения права общины города на их использование, что не позволяет законно обеспечить использование готовых к эксплуатации объектов для нужд общины и их содержания (подключение противопожарной сигнализации, вентиляции, получение коммунальных услуг, проведения претензионной работы по устранению недостатков проведенных подрядчиком работ и т.п.).

КП «Центр защиты животных» (директор Александр Голобродский) допущено сверхурочное списание сухих кормов стоимостью 303 тысячи гривен и неэффективные расходы средств на сумму 285 тысяч гривен на оплату физическим лицам-предпринимателям за ветеринарные услуги, тогда как на предприятии есть соответствующий штат медицинских специалистов.

«Кроме того, предприятием не были разработаны внутренние документы, которые регулируют сроки пребывания животных в пункте стерилизации и содержания, порядок учета животных, норм питания. Не обеспечено сохранение регистров бухгалтерского учета и первичных документов, созданных в процессе деятельности и подтверждающих осуществления хозяйственных операций. Указанное сделало невозможным проведение проверки достоверности использования лекарственных препаратов, дезсредств и изделий медицинского назначения на сумму 750 тысяч гривен», – говорится в документе.

Ревизией финансово-хозяйственной деятельности ЖКП «Південь» (директор Ирина Шевчук) выявлены нарушения, которые привели к потерям коммунальных ресурсов на общую сумму 7,8 миллионов гривен.

«Так, ЖКП «Південь» вопреки полномочиям, определенных Уставом, был заключен договор поручения с частным предприятием «Охранная фирма «Медведь Гранд», предметом которых является обращение к должникам от имени предприятия с требованиями об уплате задолженности за предоставленные услуги по содержание дома и придомовой территории. При этом, без документального подтверждения частному предприятию перечислено 558 тысяч гривен. Также должностными лицами коммунального предприятия не обеспечено сохранение коммунального имущества, что привело к недостатку необоротных активов, товарно-материальных ценностей и производственных запасов на общую сумму 3,1 миллиона гривен. Кроме того, предприятием потеряно доходов на сумму 3,7 миллионов гривен за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, поскольку истек срок исковой давности по взысканию дебиторской задолженности с жителей жилых помещений, которая по данным учета составляет 2,1 миллиона гривен, и задолженности абонентов по данным автоматизированной системы ООО «Городской информационно-расчетный центр» на сумму 1,6 миллион гривен, которая не отражена в учете предприятия», – сообщили в ведомстве.

Внеплановая ревизии в коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях (директор Геннадий Козлов) выявила нарушения по безопасности и качеству пищевых продуктов.

«Коммунальным предприятием потрачено более 4 миллионов гривен на оплату масла сливочного, сыра твердого и кисломолочного, прием которого от поставщика осуществлялся без наличия надлежащих сопроводительных документов и сертификатов качества. Изъята правоохранительными органами часть товара стоимостью 253 тысяч гривен по результатам исследований признана непригодной для употребления, оборот которой запрещен. Следует отметить, что закупка так называемых продуктов питания проводилась не у непосредственного производителя, а через цепочку обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в другой области», – говорится в документе.

Также нарушения финансовой дисциплины были найдены и в Николаевском профессиональном лицее торговли и ресторанного сервиса управления образования Николаевского городского совета (и.о. директора София Мокрицкая). Речь идет о потерях на сумму 421 тысяча гривен.

«В частности, выявлены многочисленные факты нарушений, допущенных бывшим руководителем лицея Русланом Жовтоножко, в части необоснованной выплаты ежегодного денежного вознаграждения руководителю на сумму 22 тысячи гривен, надбавок, премий, материальной помощи и ежегодного вознаграждения заместителю директора на сумму 203 тысячи гривен, другим работникам – 58 тысяч гривен. Просчеты в организации трудового процесса привели к выплате не предусмотренных сметой вынужденных прогулов, которые признаны судами и вместе с судебными сборами составляют 84 тысячи гривен», – отметили в Госаудитслужбе.

В городской больнице №1 (директор Мария Грачева) были выявлены незаконные расходы на оплату труда на сумму 1,4 миллиона гривен.

«В частности отдельным работникам больницы завышен размер должностных окладов в связи с вредными и тяжелыми условиями труда, что привело к излишним выплатам на общую сумму в 1,2 миллиона гривен. Кроме того, на незаконные выплаты зарплаты сумма уплаченного единого социального взноса составляет почти 0,4 миллиона гривен», – отмечается в документе.

Нашли нарушения и в администрации Центрального района Николаевского городского совета (глава Александр Береза), которые привели к потерям на сумму 317 тысяч гривен.

«Во время ревизии проведены контрольные обмеры и выявлено завышение стоимости работ по текущему ремонту покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов на общую сумму 269 тысяч гривен. Кроме того, для выполнения указанных выше работ должностными лицами администрации заключались договоры и перечислялись средства физическим лицам-предпринимателям, период деятельности которых не превышал трех месяцев со дня регистрации, а также проведены расчеты с предприятием, которое отсутствует по месту регистрации», – отметили в Управлении Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области.

Основываясь на выводах проверки глава Николаевской ОГА Александр Стадник своим распоряжением рекомендует Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу принять соответствующие меры.

В частности, рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, подчиненных Николаевскому городском совету, которые допустили нарушения финансовой дисциплины, не обеспечили полное устранение нарушений, которые привели к потере финансовых и материальных ресурсов.

Также Стадник порекомендовал Сенкевичу «рассмотреть вопрос о дальнейшей деятельности ЖКП «Південь» Николаевского городского совета с целью сохранения и эффективного использования коммунального имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения».

Напомним, в мае этого года департамент противодействия коррупции Николаевского горсовета и Госаудитслужба в ходе проверки деятельности ЖКП «Південь» обнаружили многочисленные нарушения на сумму 15,3 миллиона гривен

А в феврале 2019 года полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета.

В свою очередь, директор николаевского коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что не намерен продлевать контракт о дальнейшей работе, который заканчивается 4 января. Чиновник заявил, что принял такое решение из-за «неуемного желания» принять программу по работе КП на 60 миллионов гривен. Также он заявил, что КП усыпило 600 собак за год, чтобы снизить «остроту ситуации».