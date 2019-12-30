Убил черного носорога: нардеп от ОПЗЖ Шуфрич с ружьем в руках похвастался своей «добычей»

Депутат от «Оппозиционной платформы - За життя» Нестор Шуфрич фотографировался с убитыми редкими животными.

Соответствующие фото показало движение «Честно», передает «NikLife».

Как указано на сайте охотничьей организации africatrophyhunting.com, Нестор Шуфрич стал первым и единственным охотником, который когда-либо убивал три различных подвиды черного носорога.

«Кнопкодав. Прогульщик заседаний комитета в Верховной Раде 8 созыва. Фигурант антикоррупционных расследований. Голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года», - пишут о Шуфриче в движении «Честно».

Шуфрич признал факт такой охоты, заявив, что это было в 2013 году и «с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов», передает пресс-служба депутата.

«Охота, о которой было описано в СМИ, велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов, предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу. Нестор Шуфрич подчеркнул, что предметом его охотничьего интереса являлись, исключительно, самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе», - говорится в сообщении.

Напомним, что новым главой Очаковской РГА стал полковник милиции Алексей Допира, фотографирующийся с трупами убитых им животных.