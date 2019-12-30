На Киевщине ученики находились в школе под «кайфом» – полиция задержала подозреваемую в продаже наркотиков детям

В одной из школ Белой Церкви сотрудники полиции выявили школьником под воздействием наркотиков, а потом нашли и задержали подозреваемую в продаже наркотиков несовершеннолетним.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Киевской области.

Полицейским сообщили о странном поведении старшеклассников. Как выяснилось, школьники употребляли насвай - на законодательном уровне незапрещенный наркотик.

Во время проведения соответствующих мероприятий сотрудники местной полиции совместно с коллегами из уУправления противодействия наркопреступности установили лицо, занимающееся продажей такого «удовольствия» детям.

Ею оказалась 47-летняя местная жительница. В ходе санкционированного обыска по месту жительства злоумышленницы полицейские обнаружили гранулированное вещество зеленого цвета.

Изъятые вещественные доказательства помещены в специальный пакет и направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 стати 309 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта») Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка. Полиция выясняет пути происхождения изъятой смеси.

Напомним, как в Одесской области нашли убитую 14-летнюю девушку. Позже оказалось, что это сделал ее 15-летний знакомый, когда хотел изнасиловать. Во время задержания подросток находился под воздействием наркотиков.