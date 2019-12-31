Руководитель николаевской налоговой поблагодарил всех налогоплательщиков и поздравил их с наступающим Новым годом

И.о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев поблагодарил всех налогоплательщиков, благодаря которым николаевская налоговая выполнила все планы поступлений в Государственный и местный бюджеты.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Хочу сказать очень огромное СПАСИБО всем нашим налогоплательщикам! Благодаря именно вам планы поступлений в Государственный и местные бюджеты на 2019 год николаевская налоговая выполнила в полном объеме! Это именно вы, несмотря на достаточно непростую ситуацию в конце года, смогли обеспечить это исполнение!» – написал Прокофьев.

Также лично от себя он поблагодарил николаевских бизнесменов Юрия Кормышкина, Вячеслава Симченко, Дмитрия Фалько, Бориса Козыря, Артема Малиновского, Алексея Вадатурского, Сергея Сыпко, Ивана Сакаля и других.

«С наступающим Новым годом вас, ваших партнеров и работников! Удачи и Слава Украине!» – резюмировал Прокофьев.

Напомним, ранее Главное управление Государственной налоговой службы в Николаевской области решило преобразить и украсить фасад здания яркой подсветкой в национальной сине-желтой гамме.