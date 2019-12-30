«Мы станем только сильнее», – Юрий Кормышкин поздравил Николаевщину с Рождественскими праздниками

Председатель Николаевской областной организации политической партии «Наш край» Юрий Кормышкин поздравил жителей Николаевской области с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым.

Свои пожелания генеральный директор ООО СП «ПАЕК» написал на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил каждого члену своей команды и пожелал жителям Николаевской области целеустремленности и, чтобы ничто не становилось препятствием на пути к развитию региона.

«Накануне Нового года и Рождества я хочу поблагодарить абсолютно каждого, с кем пришлось потрудиться, и тех, кто был рядом, несмотря на ни на что. Тем людям, с которыми я бок о бок держусь уже несколько лет, и с которыми работаю на развитие родного края - Николаевской области. Благодарен команде политической партии «Наш край», что, несмотря на все, вы пытаетесь развивать Николаевскую, защищаете интересы общества и всегда помогаете людям, возлагая на это свое время, знания и силу. Дорожу теми членами команды, кто не изменяет нашим взглядам и в любом водовороте событий остается достойным человеком. Уверен, что не раз еще на нашу долю выпадут нелегкие дела, но верю, что в будущем мы станем только сильнее! Благодарен коллективу ООО СП «ПАЕК» за ежедневный самоотверженный труд, за то безумное развитие, которое мы имеем на сегодняшний день. Благодаря каждому из вас мы занимаем первые строчки в аграрном секторе Украины! Благодарен журналистам нашей медиакомпании! Именно на таких порядочных людях, как вы, сегодня держится наше гражданское общество. Безгранично благодарен своей любимой жене Татьяне и доченькам! Вы - наибольший мой клад, именно вы каждый день делаете меня счастливым. Этот год сделал меня еще более ответственным перед своей семьей, ведь он подарил мне еще одну волшебную дочь и, будучи отцом четырех принцесс, я считаю себя счастливым человеком в мире. Такие радостные события каждый раз вдохновляют меня на еще большие победы! Желаю всем нам в эти праздничные дни с воодушевлением смотреть в будущее 2020! Пусть каждый из нас встретит его в кругу родных и близких людей, потому что именно они - те, от кого заряжаемся энергией для высоких свершений. Желаю целеустремленности и, чтобы ничто не становилось препятствием на нашем пути. С Новым годом!», - отметил Юрий Кормышкин.