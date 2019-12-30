Декорированные шлемы, кожа и подарки: николаевские байкеры вновь «слетелись» под елку

В понедельник, 30 декабря традиционно николаевское байкеры на своих «железных конях» слетелись, чтобы порадовать детишек новогодними подарками. На этот раз рев моторов был слышен у главной зеленой красавицы на Соборной площади.

Об этом сообщает «NikLife».

В канун Нового года николаевские байкеры устроили ежегодный мотовыезд «Пат Йолкой». Хоть обычно такое мероприятие проходит у Каштанового сквера, в этом году декорированные мотоциклы привезли Дедов Морозов, Снегурочек и Мышек на Соборную площадь, ведь экс-главную елку перевезли в Корабельный район.

Ребята приготовили для николаевских детишек разные приятные подарки. Это и сладости, и фломастеры, и раскраски, и игрушки. Чтобы получить новогодний презент, нужно было лишь рассказать стих. Свой же лук байкеры разбавили разными новогодними атрибутами. Это подарило хорошее настроение как присутствующим на площади горожанам, так и самим байкерам.