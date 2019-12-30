В Николаеве полиция и спецназ провели масштабные учения по освобождению заложницы

В Николаеве 30 декабря в рамках проводимых учений полицейские отработали стратегию оперативного реагирования на сообщения об особо тяжком преступлении и тактику совместных действий всех подразделений при введении в действие специальных полицейских операций «Сирена», «Заложник» и «Гром».

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По легенде, около 10:00 утра по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что в Николаеве группа вооруженных преступников в масках прямо на улице похитили жену бизнесмена, расстреляв ее охранника. Далее по сценарию, удерживая женщину в заложниках, нападавшие забаррикадировались в заброшенном помещении и требовали от мужа немалые денежные средства.

Уже через несколько часов с момента похищения оперативники установили местонахождение преступников и потерпевшей. В это время уже были перекрыты возможные пути бегства злоумышленников, заблокированы выезды из области, а помещение, в котором содержалась заложница, оцеплено. Имея достаточно информации, бойцы «КОРД» начали штурм. Преступники оказали вооруженное сопротивление, однако за считанные минуты были обезврежены - один задержан и один ликвидирован. Заложница была освобождена.

К сбору вещественных доказательств приступила следственно-оперативная группа.

В итоге учений руководству полиции предстоит изучить и проанализировать действия каждой группы правоохранителей и каждого полицейского отдельно, чтобы в реальной жизни не допустить никаких ошибок.

К проведению масштабных учений были задействованы более полутысячи полицейских: бойцы всех спецподразделений : «КОРД», роты полиции особого назначения, батальона «Николаев», сотрудники Главного управления, отделов полиции в районах, патрульные полицейские, в том числе ТО, взрывотехники, кинологи со служебными собаками, конвоиры, следователи, оперативники, криминалисты, полицейские охраны, а также нацгвардейцы, спасатели и медики. Личный состав Николаевского главка был поднят по тревоге. Развернутая деятельность Ситуационного центра.

Все работали в условиях, приближенных к реальным, совместно и согласованно.