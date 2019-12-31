Николаевские спасатели на время праздников перешли на усиленный вариант службы

На период новогодних и рождественских праздников подразделения Николаевского областного гарнизона оперативно-спасательной службы переходят на усиленный вариант несения службы.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

На постоянном дежурстве будет находиться 218 человек и 90 единиц основной и специальной техники. На случай привлечения дополнительных сил резерв составляет 196 человек и 79 единиц техники.

«В это время обеспечивается мониторинг техногенной и пожарной безопасности в области, организовано взаимодействие с местными органами власти, полицией, региональными службами гражданской защиты на объектах, где проходят праздничные мероприятия», - сообщили в службе спасения.

Напомним, что ранее николаевские пожарные провели учения в торговом центре и тренировались спасать людей с крыши.