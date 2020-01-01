Полярники со станции «Академик Вернадский» поздравили украинцев с Новым годом

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1)   

Украинские ученые, которые работают на антарктической станции «Академик Вернадский», поздравили соотечественников с Новым годом и Рождеством.

Видео поздравления опубликовал Национальный антарктический научный центр.

«В то время, как в Украине снега пока маловато, за 15 тысяч километров от Родины, на острове Галиндез в Антарктиде, его очень много. Наша команда зимовщиков уже 10 месяцев проводит исследования под украинским флагом на ледяном континенте. Хочется всем нам пожелать энергии, сил, способности преодолевать трудности и достигать своих целей, как это делают наши ученые в Антарктиде», - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее украинские полярники нашли «затерянную» пещеру в Антарктиде с озерами и рекой. 

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество