Синоптики прогнозируют, что на Новый год на Николаевщине будет небольшой мокрый снег

В новогоднюю ночь через Николаевскую область пролетит холодный фронт. Он принесет с собой небольшой мокрый снег.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометцентре.

Также обещают холодный, колючий, порывистый северо-западный ветер, который может достичь штормовых значений.

Новогодняя ночная температура составит -1 +2 градуса, дневная 1 января +3-5 градусов. 2 января ночью температура снизится до 5 градусов мороза.

Напомним, ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь по всей Украине, кроме юга, объявили штормовое предупреждение.