Двенадцать украинских военнослужащих, освобожденных из плена, получили свои восстановленные документы

Двенадцати освобожденным из плена украинским военнослужащим в Национальном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь» вручили восстановленные личные документы, удостоверяющие пребывание на военной службе в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook.

«Удостоверение и военные билеты от имени руководства Генерального штаба Вооруженных сил Украины вручил начальник Управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины полковник Александр Тарнавский», - говорится в сообщении.

Он поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость и поздравил с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым.

Напомним, в воскресение, 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в формате 123 на 76. В числе тех, кого выдала Украины, были пятеро экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», которые обвиняются в убийствах людей на Майдане. Накануне Киевский апелляционный суд изменил им меру пресечения на личное обязательство. В связи с этим сначала у здания суда, а после и у Лукьяновского СИЗО прошли пикеты против выдачи беркутовцев ОРДЛО. На что в ГПУ заверили, что судебное разбирательство в деле по обвинению экс-беркутовцев в причастности к расстрелам на Майдане в феврале 2014 года будет продолжено.