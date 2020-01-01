«Единство должно стать нашей национальной идеей», - Президент Зеленский выступил с новогодним обращением

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал всем гражданам нашей страны быть едиными и не разделять друг друга из-за разных взглядов.

Видео новогоднего обращения опубликовал Офис Президента Украины.

В этот раз новогоднее обращение Президента Украины заняло более 13 минут.

- В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей, - сказал Владимир Зеленский.

Вместе с ним в обращении приняли участие звезды шоу-бизнеса, спорта и политики. Они представляли различные регионы Украины. От Николаевской области в обращении выступил известный спортсмен Илья Кваша. Он призвал всех работать, не покладая рук, и тогда Украина станет чемпионом.