«Борьба с бюрократией»: В Украине в тестовом режиме запустили электронную регистрацию новорожденных

С 1 января 2020 года в Украине в тестовом режиме запущен проект еМалятко – электронное оформление документов на новорожденного ребенка.

Об этом сообщает «Новое время».

Речь идет о возможности получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка, с помощью одного электронного заявления сразу в роддоме. Предусмотрено уменьшение количества необходимых визитов в органы государственной власти с 11 до нуля, а количества документов, которые требуются для этого – с 37 до одного.

С 1 января этот проект начинают тестировать в 11 украинских городах: Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе. Среди 10 услуг, которые заменит такое электронное заявление:

- государственная регистрация рождения ребенка; - регистрация места его проживания; - оформление помощи при рождении ребенка; - регистрация ребенка в электронной системе здравоохранения; - регистрация его в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов; - оформление удостоверений для родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи; - оформление происхождения новорожденного, родители которого не состоят в браке между собой; - определение принадлежности ребенка к гражданству Украины; - присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре; - оформление помощи многодетным семьям.

Кроме того, в 2020 году предусмотрено введение проекта ID 14 – это одновременная регистрация физического лица в качестве налогоплательщика во время первого оформления паспорта гражданина Украины.

Напомним, что в Украине заработал упрощенный метод оценки недвижимости.