Суд продлил меру пресечения трем подозреваемым в убийстве мальчика в Переяславе

Переяславский райсуд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова — полицейским Владимиру Петровцу, Ивану Приходько и гражданскому Дмитрию Кривошею.

Об этом в сообщил адвокат подозреваемого Ивана Приходько Виктор Чевгуз, передает hromadske.

По его словам, суд оставил без альтернативы меру пресечения Приходько, а Петровцу и Кривошею дал возможность внесения залога в размере более 280 тысяч гривен ($11,82 тысяч).

Еще одному подозреваемому — несовершеннолетнему сыну Владимира Петровца — суд смягчил меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство.

Как известно, 31 мая в Переяслав-Хмельницком пятилетний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Изначально подозревали, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их задержали. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам. Вечером 3 июня мальчик умер. 4 июня суд избрал подозреваемым в убийстве мальчика Ивану Приходько и Владимиру Петровцу меру пересечения в виде содержания под стражей.

Позже Аваков заявил, что после стрельбы в Переяславе ружье прятала у себя знакомая подозреваемых. Через время следствие установило, что один из полицейских стрелял по мишени, которая находилась перед лесопосадкой, не видел домов за ней и игравших там детей, но должен был осознавать, что стреляет из огнестрельного оружия и может нанести вред людям. В результате стрельбы одна из пуль срикошетила и попала в ребенка.