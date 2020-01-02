В Госбюро расследований заявили, что не справились с первоочередными задачами 2019 года

Государственное бюро расследований по итогам 2019 заявило, что не справилось с первоочередными задачами и вызовами сегодняшнего дня.

Об этом говорится в заявлении Госбюро.

«Установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении», - говорится в сообщении.

При этом, в ГБР приглашают общественность и коллег для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений.

«Для записи на личный прием к руководству ГБР просим присылать письма с аргументацией срочности и общественной значимости предмета встречи. Мы ждем содержательную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытые активы, коррупционные связи и другое», - сообщили в Госбюро.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя ГБР Трубу и назначил временной главой ведомства нардепа от «Слуги народа».