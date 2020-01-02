Пересадка лица, новая экзопланета и Денисовский человек: Журнал «New Scientist» опубликовало список самых значимых открытий за 10 лет

Журнал New Scientist обнародовал список самых значимых открытий и исследований за последние 10 лет. В него вошли научные достижения в физике, астрономии, истории, искусственном интеллекте и медицине.

Список опубликовало издание «Страна.ua».

1. Бозон Хиггса. Для этого понадобилось четыре года, усилия тысяч людей и постройка Большого адронного коллайдера, но в 2012 году физики из CERN объявили об открытии бозона Хиггса. Изучение этой частицы помогает объяснить, почему остальные элементарные частицы обладают массой, а также дополняет стандартную модель физики элементарных частиц.

2. Методики CRISPR. Относительно дешевую и простую систему "редактирования" ДНК с помощью методик CRISPR начали использовать с 2012 года и с тех пор она становится все популярнее. С ее помощью в Китае появились на свет дети с отредактированным геномом (об этом эксперименте известно немного, но его факт подтверждали китайские власти).

3. Гравитационные волны. В феврале 2016 года группа ученых из проекта LIGO объявили о том, что впервые удалось засечь гравитационные волны. В обсерватории удалось засечь волны, образовавшиеся в результате столкновения около 1,3 млрд лет назад двух черных дыр, которые вращались друг вокруг друга.

4. AlphaGo. В уходящем десятилетии ученые добились невероятных успехов в разработках ИИ (искусственного интеллекта - Ред.), но вершиной стал AlphaGo, разработанный DeepMind и победивший мирового чемпиона в "го" Ли Седоля в 2016 году. Из-за этого он отказался от карьеры в этой дисциплине.

5. Генная терапия. В 2015 году генная терапия впервые вылечила человека: годовалой пациентке Лайле, страдающей от лейкемии, ввели ее же иммунные клетки (Т-лимфоциты), но подредактированные так, чтобы распознавать и убивать клетки рака.

6. Денисовский человек. В 2010 году исследователи объявили о том, что кость пальца человека, найденная в Денисовской пещере в Сибири, генетически отлична как от современных людей, так и от неандертальцев. Ранее ученые считали, что неандертальцы и люди были единственным видом гоминид, населявшим Европу и Азию в позднем плейстоцене.

7. Квантовое превосходство. В октябре 2019 года компания Google объявила о достижении квантового превосходства. Это способность новых типов устройств совершать вычисления, которые невозможно провести на современных компьютерах.

8. Открытие Proxima Centauri b. В начале десятилетия человечество знало о примерно 450 планетах за пределами Солнечной системы. Сейчас их число превышает 4000. В 2016 году ученые открыли Proxima Centauri b, ближайшую к Земле экзопланету.

9. Пересадка лица. Первая полная пересадка человеческого лица состоялась в 2010 году. Операция продолжалась 24 часа, в результате испанскому фермеру, который случайно в себя выстрелил, удалили все остатки собственного лица, оставив только глаза и язык. Остальное заместили лицом умершего донора.

10. Ричард III. В 2012 году группа британских ученых объявила о том, что им удалось идентифицировать останки Ричарда III, английского короля, известного широкой публике в основном благодаря шекспировской пьесе.