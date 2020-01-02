Яркий старт 2020: появилось видео николаевских фейерверков с высоты птичьего полета

Уже традиционно сотни горожан встретили новый год на центральной николаевской площади Соборной. Гости отреконструированного пространства смогли услышать группы «Bad sister», «Cheesecake», «Rio», «Radiostars», вокально-инструментальный ансамбль «Пламя», и провести время в сопровождении ведущих команды КВН «Легко и Просто».

Об этом пишет NikLife.

А под бой курантов, после окончания речи Президента, послышались выстрелы хлопушек, откупоривания бутылок шампанского, и засветились бенгальские огни. Над площадью засверкали салюты, которые власти подарили жителям и гостям города, а некоторые люди принесли с собой.

Все это с высоты птичьего полета запечатлел Владимир Смирнов и опубликовал красочное видео на своей странице в Facebook.

«Всем, кто так хотел увидеть салют на Соборной, но не смог, посвящается. С новым 2020!», – подписал ролик автор.

Главный городской фейерверк длился около четырех минут. При этом в разных точках города небо сияло разноцветными огнями по личной инициативе жителей.

Напомним, что николаевцы начали год с благотворительной пробежки, чтобы помочь школе легкоатлетов закупить инвентарь.