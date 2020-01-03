Кот сломал фигуру из конструктора с тысячами деталей, которую собирали на заказ

В Бангкоке кот разрушил фигуру из нескольких тысяч деталей конструктора.

О курьезном инциденте рассказал сам хозяин питомца на своей странице в Facebook, передает «Корреспондент.net»

Мужчина работает в магазине игрушек и к Новому году он выполнял заказ клиента - собирал фигурку персонажа японской манги. Она состояла из 2 432 отдельных деталей.

Выполнив заказ за неделю, мужчина не уследил за своим котом, который сломал фигурку. Хозяин показал сломанную работу и лежащего рядом рыжего кота. В комментарии к снимкам продавец написал, что «убьет питомца».

Напомним, что ранее в США посадили в «одиночную камеру» кота, который постоянно выпускал на волю животных из приюта.