Президент Туркменистана устроил конное представление на манеже

Скриншот Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов Президент посетил Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс и выступил на арене.

Об этом говорится в сюжете на канале Altyn Asyr.

Так, президент вместе с подчинёнными посмотрел репетицию группы национальных конных игр «Галкыныш». Он пообщался с наездниками и подарил им 50 тысяч долларов «за выдающиеся достижения». Дети из коллектива группы прочли президенту стихи и получили от него диски с его рэп-композицией «Ровач».

Затем руководитель коллектива Пыгы Байрамдурдыев предложил президенту прокатиться на новом скакуне светлой масти по кличке Ак ёл. Бердымухамедов забрался в седло и сделал несколько кругов по манежу.

Примечательно, что государственное агентство TDH написало, что конь «продемонстрировал природную грацию и чуткое взаимопонимание с наездником», а Бердымухамедова эти мгновения «вдохновили на метафоричные строки - пожелания родному народу светлого пути по белым дорогам».

Напомним, как Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов опубликовал новый ролик, в котором проехался на велосипеде, стреляя по мишеням. А ранее он сыграл на синтезаторе и зачитал рэп вместе со своим внуком.