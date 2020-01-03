«Такой встречи не было вообще», - нардеп от «ОПЗЖ» заявил, что депутата Николаевского горсовета Солтыса не возили на «смотрины» к Медведчуку

Народный депутат от «ОПЗЖ» Юрий Загородний заявил, что лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук не встречался с депутатом Николаевского горсовета Олегом Солтысом по поводу назначения последнего на пост руководителя ячейки партии в Николаеве.

Об этом нардеп рассказал в интервью «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что бывший народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» (сейчас «Европейская солидарность») Борис Козырь возил депутата Николаевского городского совета Олега Солтыса познакомиться с лидером партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком в качестве кандидатуры на пост руководителя ячейки партии в Николаеве.

По словам Юрия Загороднего одна из проблем Николаевской областной организации политпартии «ОПЗЖ» заключается в том, что на сегодняшний день нет руководства областной парторганизации.

— И в этом вакууме, когда нет руководства, каждый хочет быть полководцем, или Наполеоном, или наполеончиком. Это действительно. Каждый там ведет всякие сепаратные переговоры, хочет себя показать. Многие хотят показать себя, что, мол, именно я являюсь тем, кто должен здесь руководить. Я не хочу забегать наперед, но могу сказать одно, что в январе – в первой половине февраля будет конференция Николаевской областной партийной организации, где будет избрано новое легитимное руководство областной организации. И я думаю, что тогда прекратятся все расколы. Раскола, как такового, не может сегодня быть, потому что нет руководства. А есть претенденты, - рассказал народный депутат.

На уточняющий вопрос, рассматривается ли его кандидатура на эту должность Юрий Загородний ответил утвердительно.

Что же касается встречи депутата горсовета Олега Солтыса с Виктором Медведчуком, то нардеп заявил, что ничего такого не было.

— Я вам скажу, такой встречи не было вообще. Может быть Солтыс к кому-то и приезжал, но у Медведчука его не было точно, я об этом заявляю ответственно, - ответил нардеп.

Также он добавил, что он не осведомлен в участии эка-нардепа от «БПП» Бориса Козыря в жизни «ОПЗЖ» в Николаевской области.

Напомним, директор КП «Гуртожиток» Евгений Павлович подал материалы в полицию по фактам злоупотреблений служебным положением и нецелевым использованием средств бывшим директором «Гуртожитка», депутатом Николаевского городского совета от партии «Оппозиционный блок» Олегом Солтысом. По словам потерпевшего в деле о получении взятки сотрудницы николаевского КП «Гуртожиток» Татьяны Кучеревской, изначально требования брать с него деньги за приватизацию комнаты в общежитии выдвигал директор КП, депутат горсовета Олег Солтыс через мастера общежития, а уже потом до конца это дело доводила Кучеревская.

Также сообщалось, что николаевцы заявили, что депутат Солтыс создал «фейковую» управляющую компанию – замдиректора ДЖКХ предложил отказаться от ее услуг.