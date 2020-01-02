Николаевский аэропорт переплатил 166 тысяч гривен за ремонт взлетной полосы

Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» Николаевского областного совета оплатило работы, стоимость которых была завышена на 166,2 тысяч гривен.

Об этом сообщается в отчете управления офиса Госаудитслужбы в Николаевской области об основных результатах проведенных мероприятий государственного контроля за 2018 год и январь-сентябрь 2019-го года.

Речь идет о работах по текущему ремонту покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы рулежной дорожки аэропорта. Работы выполняло ООО «Автомагистраль-Юг».

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» провело аукцион на ремонт взлетно-посадочной полосы, в результате чего определило подрядчика выполнения этих работ за более, чем 57,5 миллионов гривен. Победу в аукционе одержала фирма ООО «Автомагистраль-Юг».

ООО «Автомагистраль-Юг» зарегистрирована в городе Одессе на улице Романа Кармена 21. Учредителями фирмы являются Валерий Коротков, который проживает в Одесской области в городе Раздельная и Олег Наливанный, проживающий в поселке Ивановка Одесской области. Директором фирмы является Николай Тимофеев.