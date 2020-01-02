Пожар на николаевском полигоне «Широкий Лан»: Сгорели три палатки, а пострадавший военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии

В Министерстве обороны Украины рассказали, что в результате пожара на территории палаточного городка на территории Широколановского военного полигона под Николаевом, сгорело три палатки, а состояние пострадавшего военнослужащего оценивается как удовлетворительное.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Минобороны в Facebook.

Как известно, 31 декабря на николаевском полигоне «Широкий Лан» произошел пожар, в результате которого пострадали военнослужащие.

Сообщается, что пожар возник в одной из палаток, но из-за сильного ветра перекинулся на две другие. В результате этого сгорело всего три палатки.

Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное.

По этому факту проводится служебное расследование.

Напомним, что ранее солдата, по вине которого произошел смертельный пожар в палатке на «Широком Лане» в 2018 году, приговорили к двум годам условно.