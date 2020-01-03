Николаевское управление патрульной полиции попросило у облсовета заменить Олабина в комиссии по отбору патрульных

Управление патрульной полиции направило в Николаевский областной совет письмо с просьбой заменить другим депутатом Вадима Олабина в комиссии по отбору патрульных.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщила начальник отдела мониторинга и аналитического обеспечения Управления патрульной полиции в Николаеве Елена Човпан.

Ранее сообщалось, что депутат Вадим Олабин ночью 24 декабря нарушил ПДД и угрожал патрульным пистолетом. 2 января, по согласованию с и.о. прокурора Николаевской области следователем сообщено о подозрении депутату Николаевского областного совета Вадиму Олабину, который угрожал сотрудникам патрульной полиции пистолетом.

По её словам, они отправили в облсовет письмо с просьбой заменить другим депутатом Олабина в комиссии.

Ранее появилось видео, как депутат Николаевского облсовета Олабин угрожает патрульным пистолетом.