57% украинцев практически не читают книги, - опрос

Согласно результатам опроса, 57% украинцев практически не читают книги.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По данным опроса, к числу более или менее регулярно читающих книги людей относят себя 43% респондентов. При этом склонность украинцев к чтению книг в определенной мере зависит от их пола, возраста и уровня образования.

Так, среди женщин читателей книг можно встретить несколько чаще, чем среди мужчин (соответственно, 47% против 38%). В возрастном плане читателями книг чаще всего является молодежь от 18-ти до 30-ти лет (51%), а реже всего - лица предпенсионного и пенсионного возраста (39%).

Среди лиц, имеющих высшее образование, удельный вес читателей книг заметно выше, чем среди тех, кто имеет среднее или неполное среднее образование (соответственно, 56% против 30%).

«В настоящее время среднестатистический читатель Украины прочитывает за год примерно 9 книг. Это хоть и немного, но на статистически значимом уровне, превышает аналогичный показатель 2017 года (примерно 7 книг). В среднем больше всего книг прочитывают наиболее пожилые (от 60 лет и старше) и наиболее молодые (18-29 лет) читатели Украины (соответственно, 10,7 и 9,8 книг). В региональном разрезе более читающими являются Центр и Юг Украины (соответственно, 10,8 и 9,7 книг в среднем), а читающими — Запад и Восток страны (соответственно, по 6,8 и 8,0 книг в среднем)», - говорится в сообщении.

Опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года среди 1805 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,4%.

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует создать украинскую электронную библиотеку, чтобы люди больше читали.