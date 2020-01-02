Сколько дней будут отдыхать украинцы в 2020 году

Украинцев ждут 11 дополнительных выходных дней в 2020 году. Правительство рекомендует работодателям предоставлять выходные своим сотрудникам. Если же праздничный день приходится на субботу или воскресенье, то выходной предоставляется в понедельник.
Стоит отметить, что некоторые рабочие дни будут перенесены на выходные. Чаще всего так делается в новогодние и рождественские праздники. Но пока Кабмин не подписал соответствующего распоряжения.
Ниже список всех праздников 2020 года, когда в стране могут быть выходные дни:
6-7 января - Рождество Христово;
8 марта - Международный женский день, в этом году выпадает на воскресенье, поэтому выходной будет 9 марта;
19 апреля - Пасха. Всегда отмечается в воскресенье, поэтому 20 апреля будет выходным;
1 мая - Международный день труда;
9 мая - День Победы, в 2020 году приходится на субботу, поэтому в понедельник, 11 мая, должен быть выходной;
7 июня - Троица отмечается в воскресенье, поэтому 8 июня будет выходным днем;
28 июня - День Конституции. Выпадает на воскресенье, поэтому 29 июня будет выходным;
24 августа - День Независимости;
14 октября - День защитника Украины;
25 декабря - католическое Рождество.