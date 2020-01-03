Послы Польши и Израиля осудили чествование памяти Бандеры, Мельника и Липы в Украине

Посол Польши Украине Бартош Цихоцкий и его коллега из Израиля Джоэль Лион раскритиковали проведение в Украине мероприятий, посвященных чествованию памяти лидеров ОУН Степана Бандеры и Андрея Мельника, а также писателя Ивана Липы и его сына Юрия.

Об этом говорится в их общем заявлении, опубликованном на странице посольства Польши в Украине.

«24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году в память нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем расистской теории украинской расы. Кроме того, 1 января Киевская городская государственная администрация на своем здании выставила баннер с изображением Степана Бандеры», - говорится в заявлении.