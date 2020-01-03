Послы Польши и Израиля осудили чествование памяти Бандеры, Мельника и Липы в Украине

Посол Польши Украине Бартош Цихоцкий и его коллега из Израиля Джоэль Лион раскритиковали проведение в Украине мероприятий, посвященных чествованию памяти лидеров ОУН Степана Бандеры и Андрея Мельника, а также писателя Ивана Липы и его сына Юрия.
Об этом говорится в их общем заявлении, опубликованном на странице посольства Польши в Украине.
«24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году в память нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем расистской теории украинской расы. Кроме того, 1 января Киевская городская государственная администрация на своем здании выставила баннер с изображением Степана Бандеры», - говорится в заявлении.
Цихоцкий и Лион напомнили о своих «братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины».
«Мы, Послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и в процессе примирения наших народов», - заявили послы.
Отмечается, что правительства Польши и Израиля делают все, чтобы предотвратить попытки искажения истории Второй мировой войны.
Послы заявили о готовности содействовать лучшему сотрудничеству с учреждениями в Израиле и Польше, в том числе с Яд Вашем и Институтом национальной памяти.