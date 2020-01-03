В результате американского авиаудара в Багдаде погиб один из лидеров «Хезболлы» и высокопоставленный иранский генерал

В пятницу ночью, 3 января, три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате чего погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.
В результате обстрелов взорвались два автомобиля. Сообщается о гибели восьмерых человек. Как заявили в шиитском формировании «Аль-Хашд аш-Шааби», погибли пять членов организации, еще двое - «гости, прибывшие в багдадский аэропорт».
#قاسم_سليماني اللهم لك الحمد والشكر ع هلاك المجرم الطاقية ، بداية موافقة لعام 2020 م— Mohammed bin Fahad (@mfk888) January 3, 2020
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين pic.twitter.com/OOf1ygjxG8
Восьмой погибший - гражданский, который скончался в своей машине возле аэропорта после того, как в него попала одна из ракет.
Video show aftermath of deadly US strike that killed Major #GeneralSoleimani#قاسم_سليماني#QasemSoleimani#GeneralSoleimani pic.twitter.com/d6w1mfaHqu— Sidi Aliyu Musa AlRafidih (@sharepaliyumusa) January 3, 2020
Как сообщает телеканал Al Hadath, есть пострадавших среди мирного населения. Также получили ранения 12 иракских солдат, которые несли службу на блокпосту у въезда в аэропорт. В него попала одна из ракет. Еще одна прилетела на взлетно-посадочную полосу, из-за этого аэропорт закрыли.
The scene of the attack against #Suleimani as it looked this morning in #Iraq #Baghdad pic.twitter.com/EEV06hepre— Steven nabil (@thestevennabil) January 3, 2020
Позже США заявили о своей причастности к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира иранского спецназа «Кудс» генерала Касима Сулеймани. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.
В Пентагоне сообщили, что генерал Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону». Кроме того, Сулеймани и подконтрольные ему силы «Кудс» несут ответственность за смерти сотен американцев и военнослужащих коалиции.
Как отметили в Пентагоне, Сулеймани стоял за нападениями на военные базы коалиции, которые произошли в течение последних месяцев, включая атаку, которая произошла в Ираке 27 декабря, и в результате которой погибли граждане США и Ирака. Сулеймани также одобрил атаки на посольство США в Багдаде, которые произошли на этой неделе, говорится в заявлении Пентагона. Бомбардировка аэропорта Багдада была призвана предотвратить дальнейшие нападения со стороны Ирана.
Напомним, что в Багдаде митингующие сломали ворота диппредставительства США, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали «Смерть Америке!», сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой «зеленой зоны».
Этот квартал в центре Багдада на западном берегу реки Тигр появился после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году. На его территории расположены госучреждения, дома и виллы чиновников, правительственные здания, включая парламент страны.
Охранявшие посольство сотрудники сил безопасности забросали митингующих светошумовыми гранатами, а также применили слезоточивый газ. Протестующие разбили камеры наружного наблюдения. По данным иорданской газеты Al-Hadath, возле дипмиссии собралось около 20 тысяч человек.
Атака на посольство произошла после смертоносных авиаударов США, в результате которых погибли 25 боевиков иракской шиитской военизированной группы «Катаиб Хезболла», поддерживаемой Ираном.
Позже сообщалось, что США усилят свой контингент в Ираке – это ответ на штурм американского посольства в Багдаде.