В результате американского авиаудара в Багдаде погиб один из лидеров «Хезболлы» и высокопоставленный иранский генерал

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В пятницу ночью, 3 января, три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате чего погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

В результате обстрелов взорвались два автомобиля. Сообщается о гибели восьмерых человек. Как заявили в шиитском формировании «Аль-Хашд аш-Шааби», погибли пять членов организации, еще двое - «гости, прибывшие в багдадский аэропорт».

Восьмой погибший - гражданский, который скончался в своей машине возле аэропорта после того, как в него попала одна из ракет.

Как сообщает телеканал Al Hadath, есть пострадавших среди мирного населения. Также получили ранения 12 иракских солдат, которые несли службу на блокпосту у въезда в аэропорт. В него попала одна из ракет. Еще одна прилетела на взлетно-посадочную полосу, из-за этого аэропорт закрыли.

Позже США заявили о своей причастности к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира иранского спецназа «Кудс» генерала Касима Сулеймани. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона. 

«По указанию президента американские военные предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить американский персонал за рубежом, убив Касема Солеймани, главу иранской Революционной гвардии Корпус-Кудс, назначенного США иностранного Террористическая организация».

В Пентагоне сообщили, что генерал Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону». Кроме того, Сулеймани и подконтрольные ему силы «Кудс» несут ответственность за смерти сотен американцев и военнослужащих коалиции.

Как отметили в Пентагоне, Сулеймани стоял за нападениями на военные базы коалиции, которые произошли в течение последних месяцев, включая атаку, которая произошла в Ираке 27 декабря, и в результате которой погибли граждане США и Ирака. Сулеймани также одобрил атаки на посольство США в Багдаде, которые произошли на этой неделе, говорится в заявлении Пентагона. Бомбардировка аэропорта Багдада была призвана предотвратить дальнейшие нападения со стороны Ирана.

Напомним, что в Багдаде митингующие сломали ворота диппредставительства США, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали «Смерть Америке!», сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой «зеленой зоны».

Этот квартал в центре Багдада на западном берегу реки Тигр появился после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году. На его территории расположены госучреждения, дома и виллы чиновников, правительственные здания, включая парламент страны.

Охранявшие посольство сотрудники сил безопасности забросали митингующих светошумовыми гранатами, а также применили слезоточивый газ. Протестующие разбили камеры наружного наблюдения. По данным иорданской газеты Al-Hadath, возле дипмиссии собралось около 20 тысяч человек.

Атака на посольство произошла после смертоносных авиаударов США, в результате которых погибли 25 боевиков иракской шиитской военизированной группы «Катаиб Хезболла», поддерживаемой Ираном.

Позже сообщалось, что США усилят свой контингент в Ираке – это ответ на штурм американского посольства в Багдаде.

Julia Davudenko

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русскийобщество