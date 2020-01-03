В Южноукраинске жители пожаловались на «посевальщиков», которые засовывают спички в замки тем, кто им не открыл двери

В городе Южноукраинск Николаевской области, подростки пошли «посевать», а тем, кто не открыл им дверь, засовывали спички в замочные скважины.

Соответствующий пост опубликован в группе «Осторожно, Николаев».

«Хочу показать малолетних героев-посивальников нашего города... кто не открывает дверь получает бонус - горящую спичку в замочную скважину! Родители и близкие, примите меры к своим детям! Имеется полное видео доказательство их действий», - написала автор поста.

Напомним, как в соцсетях посетовали, что на Намыве малолетние «посевальщики» вырвали звонки тем, кто не открывал двери.