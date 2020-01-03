Глава комитета Рады по вопросам соцполитики заявила о неизбежности повышения пенсионного возраста в Украине

Глава комитета ВР по соцполитике Галина Третьякова заявила, что в Украине неизбежно повышение пенсионного возраста.

Об этом Галина Третьякова (фракция «Слуга народа») заявила в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Третьякова считает, что в Украине необходимо пойти на очень плавное повышение пенсионного возраста, «например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года». По ее словами, «иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию».

Также глава парламентского комитета заявила, что ресурсы для модернизации солидарной системы ограничены.

«Я думаю, что октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им пересчитывали пенсии, поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста», - заявила представитель монобольшинства в Раде.

Напомним, что с 1 января 2020 года в Украине планово увеличивается количество лет трудового стажа, необходимых для назначения пенсии по возрасту.

Также отметим, что 70% украинцев получают пенсию меньше 3 тысяч гривен.

