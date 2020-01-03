Глава комитета Рады по вопросам соцполитики заявила о неизбежности повышения пенсионного возраста в Украине

Глава комитета ВР по соцполитике Галина Третьякова заявила, что в Украине неизбежно повышение пенсионного возраста.
Об этом Галина Третьякова (фракция «Слуга народа») заявила в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Третьякова считает, что в Украине необходимо пойти на очень плавное повышение пенсионного возраста, «например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года». По ее словами, «иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию».
«Я думаю, что октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им пересчитывали пенсии, поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста», - заявила представитель монобольшинства в Раде.
Напомним, что с 1 января 2020 года в Украине планово увеличивается количество лет трудового стажа, необходимых для назначения пенсии по возрасту.
Также отметим, что 70% украинцев получают пенсию меньше 3 тысяч гривен.