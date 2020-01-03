Три жительницы Германии признались в случайном поджоге зоопарка – они запускали неподалеку китайские фонарики

Жительницы Германии пришли в полицию и рассказали, что могли случайно спровоцировать пожар в зоопарке, запуская китайские фонарики.

Об этом сообщает DW.

Напомним, что в Германии в новогоднюю ночь горел зоопарк - погибли 30 обезьян.

По данным следствия, причиной пожара в зоопарке стал китайский фонарик, который упал на крышу обезьянника. 60-летняя женщина и две ее взрослых дочерей пришли в участок и сообщили, что в новогоднюю ночь неподалеку от зоопарка запустили пять таких фонариков, написав на них новогодние пожелания. Полиции удалось найти остальные четыре фонарика, два из них зацепились и повисли на дереве рядом с зоопарком.

«Очень смелый поступок с их стороны. Это в высшей степени порядочно и заслуживает уважения», - прокомментировал признание женщин представитель полиции Герд Хоппман.

По его словам, женщины думали, что в новогоднюю ночь можно запускать китайские фонарики, хотя с 2009 года в немецкой земле Северный Рейн - Вестфалия, где расположен Крефельд, это запрещено, как и почти во всех землях Германии.

Подозреваемым грозит обвинение в поджоге по неосторожности. Возможное наказание за это правонарушение – от денежного штрафа до лишения свободы сроком до 5 лет.

Отмечается, что в результате пожара погибли более 30 животных, в том числе пять орангутангов, две гориллы, один шимпанзе, а также золотистые львиные тамарины, карликовые игрунки, крыланы и птицы. Двух шимпанзе удалось спасти. Зоопарк оценивает ущерб в несколько десятков миллионов евро.