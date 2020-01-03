В связи с напряженной ситуацией в регионе Госдепартамент США призвал американцев покинуть Ирак

Государственный департамент Соединенных Штатов настоятельно рекомендует американским гражданам немедленно покинуть Ирак из-за напряженной ситуации в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента на странице в Твиттере.

Как известно, в пятницу ночью, 3 января, три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате чего погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. США заявили о своей причастности к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира. В частности, власти Ирана пообещали отомстить за убийство генерал-майора Кассема Сулеймани, топ-командующего элитными силами «Кудс».

«В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе мы призываем граждан США немедленно покинуть Ирак. Из-за поддерживаемых Ираном нападений ополченцев на территорию посольства США все консульские операции приостановлены. Граждане США не должны подходить к посольству», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Багдаде митингующие сломали ворота диппредставительства США, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали «Смерть Америке!», сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой «зеленой зоны».

Этот квартал в центре Багдада на западном берегу реки Тигр появился после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году. На его территории расположены госучреждения, дома и виллы чиновников, правительственные здания, включая парламент страны.

Охранявшие посольство сотрудники сил безопасности забросали митингующих светошумовыми гранатами, а также применили слезоточивый газ. Протестующие разбили камеры наружного наблюдения. По данным иорданской газеты Al-Hadath, возле дипмиссии собралось около 20 тысяч человек.

Атака на посольство произошла после смертоносных авиаударов США, в результате которых погибли 25 боевиков иракской шиитской военизированной группы «Катаиб Хезболла», поддерживаемой Ираном.

Также сообщалось, что США усилят свой контингент в Ираке – это ответ на штурм американского посольства в Багдаде.