«Оперативная информация и действия», - нардеп Загородний рассказал, как в 2003 году удалось урегулировать конфликт с Россией из-за острова Тузла

Народный депутат от «ОПЗЖ» Юрий Загородний, который в 2004 году занимал должность первого замглавы Администрации Президента Леонида Кучмы рассказал, как тогда удалось предотвратить конфликт, вызванный спорами по поводу принадлежности острова Тузла и сооружением Россией в Керченском проливе дамбы к острову Тузла.

Об этом идет речь в интервью Юрия Завгороднего для «Преступности.НЕТ».

Отвечая на вопрос о том, как тогда удалось не допустить войны с Россией, ведь в 2015 году экономист Андрей Ларионов экс-советник президента России Владимира Путина, представляя в Атлантическом совете США свой доклад о многолетней подготовки Москвы к аннексии Крыма заявил, что: «Конфликт по поводу принадлежности острова Тузла в Керченском проливе стал пробной войной со стороны России», Юрий Завгородний рассказал, что Президенту Леониду Кучме информацию о ситуации на косе Тузле доложили глубокой ночью, когда он пребывал с рабочим визитом в Бразилии.

— Вы, можно сказать, обратились по адресу. Возможно, это было, скажем, проба, как будет решаться вопрос. События тогда были следующие. В этот период Президент Украины Леонид Кучма находился с рабочей поездкой по странам Латинской Америки, он, кажется, в это время был в Бразилии. Вместе с ним в поездке был глава Администрации Президента Украины Виктор Медведчук. По старшинству в Администрации Президентства я один был на хозяйстве. Ко мне звонит заместитель командующего пограничными войсками Михаил Коваль и говорит: «Нужно срочно встретиться, очень серьезная информация». Я говорю: «Приезжайте». Он приехал и рассказывает, что на косе Тузла начинаются непонятно какие события, срочно надо докладывать Президенту, потому что другого пути нет. Я смотрю на часы, там глубокая ночь. Я набрал на мобильный телефон главу Администрации, доложил ситуацию. Он, естественно, сразу же доложил ситуацию Президенту Украины. Президент Украины, понятно, по закрытой связи связался с руководством правоохранительных органов, какая там была оперативная информация, потому, что информация уже собиралась и поступала Президенту Украины, - сообщил Юрий Завгородний.

После этого Леонид Кучма решил приостановить свой визит в Америку, вернуться в Украину, откуда напрямую вылетел в Крым и поехал на косу Тузлу. Тогда же на встречу приехал Президент РФ Владимир Путин.

— Я и сейчас помню Леонида Кучму, его внешний вид, как он был одет: пальто, фуражка. Они вдвоем на косе Тузла встретились, поговорили и вопрос был урегулирован. Конфликт был исчерпан. Вот это так тогда происходило. То есть оперативная информация, оперативные действия все поставили на свои места. А Кучма, естественно, мог в своем стиле, в своей манере, в своей жесткости разговаривать с Президентами многих стран, в том числе и Президентом РФ Владимиром Путиным, - заявил нардеп.

Также он отметил, что Леонид Кучма мог себе позволить в жесткой манере разговаривать с Владимиром Путиным, ведь «Украина тогда занимала серьезные, весомые позиции на постсоветском пространстве и среди стран Восточной Европы».