«Оперативная информация и действия», - нардеп Загородний рассказал, как в 2003 году удалось урегулировать конфликт с Россией из-за острова Тузла

Народный депутат от «ОПЗЖ» Юрий Загородний, который в 2004 году занимал должность первого замглавы Администрации Президента Леонида Кучмы рассказал, как тогда удалось предотвратить конфликт, вызванный спорами по поводу принадлежности острова Тузла и сооружением Россией в Керченском проливе дамбы к острову Тузла.
Об этом идет речь в интервью Юрия Завгороднего для «Преступности.НЕТ».
Отвечая на вопрос о том, как тогда удалось не допустить войны с Россией, ведь в 2015 году экономист Андрей Ларионов экс-советник президента России Владимира Путина, представляя в Атлантическом совете США свой доклад о многолетней подготовки Москвы к аннексии Крыма заявил, что: «Конфликт по поводу принадлежности острова Тузла в Керченском проливе стал пробной войной со стороны России», Юрий Завгородний рассказал, что Президенту Леониду Кучме информацию о ситуации на косе Тузле доложили глубокой ночью, когда он пребывал с рабочим визитом в Бразилии.
— Вы, можно сказать, обратились по адресу. Возможно, это было, скажем, проба, как будет решаться вопрос. События тогда были следующие. В этот период Президент Украины Леонид Кучма находился с рабочей поездкой по странам Латинской Америки, он, кажется, в это время был в Бразилии. Вместе с ним в поездке был глава Администрации Президента Украины Виктор Медведчук. По старшинству в Администрации Президентства я один был на хозяйстве. Ко мне звонит заместитель командующего пограничными войсками Михаил Коваль и говорит: «Нужно срочно встретиться, очень серьезная информация». Я говорю: «Приезжайте». Он приехал и рассказывает, что на косе Тузла начинаются непонятно какие события, срочно надо докладывать Президенту, потому что другого пути нет. Я смотрю на часы, там глубокая ночь. Я набрал на мобильный телефон главу Администрации, доложил ситуацию. Он, естественно, сразу же доложил ситуацию Президенту Украины. Президент Украины, понятно, по закрытой связи связался с руководством правоохранительных органов, какая там была оперативная информация, потому, что информация уже собиралась и поступала Президенту Украины, - сообщил Юрий Завгородний.
После этого Леонид Кучма решил приостановить свой визит в Америку, вернуться в Украину, откуда напрямую вылетел в Крым и поехал на косу Тузлу. Тогда же на встречу приехал Президент РФ Владимир Путин.
— Я и сейчас помню Леонида Кучму, его внешний вид, как он был одет: пальто, фуражка. Они вдвоем на косе Тузла встретились, поговорили и вопрос был урегулирован. Конфликт был исчерпан. Вот это так тогда происходило. То есть оперативная информация, оперативные действия все поставили на свои места. А Кучма, естественно, мог в своем стиле, в своей манере, в своей жесткости разговаривать с Президентами многих стран, в том числе и Президентом РФ Владимиром Путиным, - заявил нардеп.
Также он отметил, что Леонид Кучма мог себе позволить в жесткой манере разговаривать с Владимиром Путиным, ведь «Украина тогда занимала серьезные, весомые позиции на постсоветском пространстве и среди стран Восточной Европы».
— В то время, именно этот период – конец 2003 и 2004 год – Украина демонстрировала самые высокие темпы экономического развития на постсоветском пространстве и среди стран Восточной Европы – 12,3% годовой рост ВВП. Ни одна страна таких темпов не имела. И то, что проблемный вопрос сегодня газ. А по какой цене Украина получала газ от Российской Федерации? 50 долларов за 1 тысячу кубометров, не заплатив Российской Федерации ни одного цента. Потому что договор был так заключен, что цена на газ для Украины была идентична цене за транспортировку газа через украинскую ГТС. Вот это мудрость, подход государственного управленца, - подытожил он.