В Китае мужчина «на удачу» бросил монетки в двигатель самолета - суд оштрафовал его на 17 тысяч долларов

В Китае мужчину, который впервые летел на самолете и бросил в его двигатель монеты «для удачи», оштрафовали на 17,2 тысячи долларов.

Об этом пишет BBC.

28-летний Лу Чао бросил в двигатель самолета бюджетной авиакомпании «Lucky Air» монеты еще в феврале 2019 года. Суд состоялся в июле прошлого года, однако информацию о приговоре обнародовали только сейчас.

После инцидента полет пассажирского самолета отменили. Тогда сотрудники обнаружили возле одного из двигателей две монеты номиналом 1 юань.

BBC также сообщает, что этот случай не является первым, когда пассажиры пытаются бросить к двигателям самолетов монеты «для удачного перелета».

Напомним, как вНиколаеве жители одного из дворов устроили застолье для рабочих, которые отремонтировали проезды возле их домов - асфальт на удачу полили шампанским.