Николаевские «дизеля» поделились рецептами новогодних блюд

Актеры «Дизель Студио» из Николаева Евгений Гашенко и Егор Крутоголов не только поделились воспоминаниями из детства, но и рецептами любимых блюд для новогоднего стола.

Подробность приготовления они расписали на странице в «Дизель шоу» в Facebook, передает интернет-издание «NikLife».

Так, «зайчик» Евгений Гашенко рассказал, как приготовить закуску гуакамоле. Для этого ему понадобилось две штуки авокадо, помидор, половина луковицы, перец чили и кинза.

«2 авокадо (не как морковка, а мягкие, как масло) разрезать пополам, убрать косточку, достать мякоть столовой ложкой, растолочь вилкой. 1 помидор (снять кожу кипятком) нарезать мелко кубиками. 1/2-1/3 луковицы (зависит от размера) очень мелко порезать кубиками (как для тартара). Перец чили (по вкусу, чем острее хотите, тем больше) мелко порезать кубиками. Кинза (по желанию) тоже измельчить».

Все ингредиенты стоит перемешать и добавить соль по вкусу. Гашенко советует такое блюдо не только к новогоднему, но и к любому праздничному столу.

А вот «дикий индеец» хоть и любит японские суши, однако на новогоднем столе он предпочитает видеть традиционные блюда, но с оригинальной подачей. Поэтому у Егора Крутоголова любимый рецепт - ролл «Шуба».

Напомним, что ряд СМИ опубликовал фейк, что Порошенко купил долю в «Дизель шоу» – николаевец Крутоголов опроверг «сенсацию».