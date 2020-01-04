Работа со СМИ была, но давления не было: Экс-первый замглавы АП Загородний отрицает, что при Кучме были «темники»

Во время президентства Леонида Кучмы не было так называемых «темников», когда Администрация Президента диктовала украинским СМИ, как освещать те или иные события.

Об этом в интервью «Преступности.НЕТ» рассказал нардеп от «ОПЗЖ» Юрий Загородний, который с декабря 2002 по январь 2005 годов занимал должность первого заместителя главы Администрации президента Украины Виктора Медведчука.



— Я ответственно могу заявить, «темников» не было. Было следующее. Каждый понедельник в моем кабинете проходило совещание с руководителями телеканалов страны про освещение деятельности Президента Украины. У нас наперед был понятен график работы Президента. Этот график давался телеканалам, и мы обсуждали с каналами вопрос, как будет освещаться деятельность Президента, но всегда оставалось право редакционной политики Президента. У меня тогда в кабинете были менеджеры «ICTV», «СТБ», «Перший національний», «Интер», «1+1». У нас всегда все было в форме диалога, претензий не могло быть, - сообщил он.

При этом он добавил, что при Леониде Кучме было то, чего не было при последних трех президентах, а именно ежемесячных пресс-конференций. Эту систему «начал ломать Ющенко и эта его традиция и сейчас существует».

— У Президента Кучмы первый вторник каждого месяца были пресс-конференция, чего не делают все наши пресс-конференции, начиная с Ющенко. Наши Президенты дают только итоговую пресс-конференцию, делая из них шоу. Новый Президент Украины Зеленский вообще сделал пресс-марафон. Возможно, он хотел показать, что он в хорошей физической форме. Но по содержанию это было совсем не то, что необходимо. И пресс-конференция – это не шоу, это рабочий момент. На пресс-конференции Президента Кучмы приглашались журналисты всех СМИ Украины. И там задавались любые вопросы, фильтрации вопросов никогда не было. И были очень неудобные вопросы, и очень сложные. Но никогда аппарату Администрации Президента не было претензий: «Чтобы этих вопросов я больше не видел». Да, работа со СМИ была, и она сейчас существует, но давления не было, претензий не было, «темников» не было, - подытожил он.

Напомним, как СБУ опубликовало темник для террористов «ДНР - ЛНР», разосланный помощником Путина. Ранее сообщалось, что в 2014 году российским телеканалам раздали «темники» по Украине.