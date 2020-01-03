В Одессе горвласть создала спецпункты приема новогодних елок, взамен на сладости

Одесские власти решили выдавать сладости горожанам, сдавшим в спецпункты ненужные новогодние елки.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Одессы.

Отмечается, что после праздников каждый человек может принести в специально отведенное место хвойное дерево.

«Взамен хвойных деревьев можно получить конфеты или другие сладости. Акция продлится до 1 февраля», – сообщили в пресс-службе.

Для приема хвойных деревьев в районах Одессы адаптировали 67 мест под «пункты приема». Они находятся во дворах жилых домов и возле крупных магазинов.

Напомним, что исполкому Николаевского горсовета не хватило одного голоса, чтобы утвердить места продажи ёлок в Николаеве.

На следующий день после заседания исполкома, 14 декабря в Николаеве началась предновогодняя торговля хвойными деревьями, несмотря на то, что исполнительный комитет городского совета не согласовал точки для подобной продажи.

Стоит отметить, что в Николаеве предприниматели осуществляли торговлю хвойными деревьями на проезжей части. Сотрудники отдела безопасности дорожного движения в отношении представителя предприятия, осуществляющего продажу хвойных деревьев, составили административный протокол по части 1 статьи 139 Кодекса Украины об административных правонарушениях в части создания препятствий для дорожного движения, а также вынесли постановление об административном правонарушении по части 1 статьи 122 КУоАП о нарушении правил остановки и стоянки транспортного средства, с которого осуществлялась торговля.