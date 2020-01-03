Директор николаевского КП «Центр защиты животных» Голобродский и ещё 19 работников увольняются с предприятия

Александр Голобродский Директор Николаевского КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что уходит с должности. Также вместе с ним с предприятия собираются уволиться 19 работников.

Уже 5 января на предприятии останутся работать три человека, рассказал Голобродский в ходе пресс-конференции в пятницу, 3 января.

Как известно, 4 января у Голобродского заканчивается действующий контракт.

- Александр Фёдорович хотел снова продлить его на два месяца. Из-за той ситуации, которая сложилась на коммунальном предприятии в том смысле, что с 1 января нет финансирования, нет перспектив финансирования, почти нет выхода, ситуация загнана в глухой угол. Я принял решение не соглашаться на предложение мэра. Я предлагал ему продлить контракт до конца каденции действующего горсовета. По моему мнению, это было бы логично, у нас был бы какой-то карт бланш на выполнение работы ради которой мы сюда пришли. К сожалению, я не был услышан, - сказал директор КП.

Он отметил, что директор ДЖКХ Сергей Коренев напрямую сказал ему, что будет принята программа департамента, в связи с чем Голобродский «не видит смысла нести ответственность» за сложившуюся на КП ситуацию.

По словам Голобродского, он давно уже говорил о сложившейся на КП ситуации, а также о том, что после принятия программы финансирование необходимо будет согласовывать с антимонопольным комитетом, что займёт 105 дней. За это время на предприятии сложится затруднительная ситуация с выплатой заработной платы работникам и финансовым состоянием КП.

- На сегодняшний день из 22 работников предприятия 19 написали заявления об увольнении. Завтра будут уволены 19 человек. Останутся три уборщика, которые будут кормить собак. У нас на предприятии сейчас 30 с лишним собак подготовленных для пристройства и те, кого нельзя выпустить и поддавать эвтаназии нет смысла. Собаки социализированные, стерилизованные, - сказал он.

Также директор предприятия сообщил, что сегодня они звонили в ДЖКХ и узнали, что те не решили, как им принимать КП.

- Мы должны уволиться сегодня-завтра. То есть завтра у нас закончится контракт, предприятие будет закрыто, а в дальнейшем не знаю даже - вызову спецсвязь, упакую туда печать, документацию, опись предприятия и отправляю наверное на приемную мэра, - отметил Голобродский.

Он отметил, что одним из вариантов приёма КП было назначение на должность заместителя человека, который остался бы там и набирал новый штат. Однако кандидат на эту должность отказался в последний момент.

- Вчера начальник управления экологии привел молодого человека, представил его как исполняющего обязанности в будущем. Его почти приняли на работу, оформили документы, подали в налоговую соответствующее сообщение, но сегодня выяснилось, что он не будет работать, - рассказал директор.

Напомним, что ранее в Николаеве объявили тендер на почти ₴10 миллионов, чтобы урегулировать количество бездомных животных в 2020 году.

Как известно, ранее на КП «Центр защиты животных» заявили о недостатке средств на корма животным на начало следующего года и блокировки работы на определенное время из-за того, что депутаты не принимают программу обращения с животными, предложенную Центром.

Отметим, что в период с мая 2018 года по 16 апреля 2019 года коммунальное предприятие «Центр защиты животных» применило эвтаназию к 212 собакам, отловили 584 собаки, из которых 175 пристроили, 275 вернули на улицы, а к 204 собакам применили эвтаназию. У 57 из них подозревали бешенство.

Напомним, что ранее Александр Сенкевич заявил, что две программы по обращению с бездомными животными депутаты горсовета будут принимать после Нового года. Однако ранее, он заявлял, что накануне Нового года на сессию вынесут две программы по обращению с животными: разработанная зоозащитниками, которую внесла депутат Лариса Веселовская, и от КП «Центр защиты животных». Голосование по этому вопросу будет тайным, чтобы депутаты потом не подвергались нападению со стороны зоозащитников и тех, кто выступает за безвозвратный отлов.

Еще в марте группа горожан вышла с требованием принять программу по борьбе с бродячими собаками. Организаторы, активисты, и те, кто оказался жертвами нападения собак, а также владельцы животных требовали сократить численность бродячих животных на улицах города. Вслед за ними активизировались зоозащитники.

А когда в июле «Центр защиты животных» усыпил 70 собак, как заявил директор КП Александр Голобродский, «в связи с агрессивным поведением и дефектами психики», у ворот КП начались пикеты, организованные людьми, которые называют себя зоозащитниками. Отдельные их представители устроили потасовку в холле мэрии. А на сессии горсовета зоозащитники во главе с депутатом Ларисой Веселовской лоббировали своего кандидата на пост директора Центра защиты животных Александру Логвинову. Также они устанавливали палатки у мэрии и требовали уволить директора «Центра защиты животных» Голобродского.

Неоднократно «собачий» вопрос обсуждался на постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского горсовета и выливался в конфликтные ситуации, а директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский сообщал, что в последнее время нападение бездомных собак на людей увеличилось. При этом, николаевцы, которые пострадали от укусов бездомных собак начали подавать иски в суд, чтобы городская власть выплатили им компенсацию.

Как известно, по результатам социологического исследования об отношении горожан к проблеме бездомных животных, николаевцы практически одинаково проголосовали за безвозвратный отлов и ОСВ (Отлов-стерилизация-возврат). При этом, согласно результатам опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», проблема бездомных собак волнует всего 2,9% горожан.

Позже, директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский сообщил, что программы по обращению с бездомными животными в городе Николаеве в сессионный зал вынесут не раньше середины февраля.

В частности, 25 апреля городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что после майских праздников, на следующем заседании сессии горсовета депутаты рассмотрят две программы по обращению с бездомными животными. Однако, этого не произошло.

И 7 мая, члены комиссии по вопросам ЖКХ согласовали обращение к городскому голове Александру Сенкевичу, чтобы на ближайшее заседание сессии вынесли две программы по обращению с бездомными животными в городе.

23 мая, в Николаевской мэрии состоялось заседание круглого стола, чтобы решить вопрос по поводу двух программ по обращению с бездомными животными в городе. Сошлись на том, что нужно создать еще одну программу.

В итоге, мэр Николаева заявил, что на сессию вынесут программу по бездомным собакам, которая не предусматривает убийство здоровых животных.

Так, 12 июля, члены исполкома Николаевского городского совета повторно согласовали программу по регулированию численности бездомных животных гуманными методами на 2019-2023 года, в которую были внесены изменения.

Также исполком Николаевского горсовета повторно поддержал программу по бездомным животным, разработанную руководством «ЦЗЖ».