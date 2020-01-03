«ПДД не нарушал, оружием не угрожал», - депутат Николаевского облсовета Олабин рассказал свою версию конфликта с патрульными

Депутат Николаевского городского совета Вадим Олабин отрицает, что нарушил правила дорожного движения и угрожал пистолетам сотрудникам патрульной полиции, которые остановили его ночью на неосвещенной трассе.

Об этом он заявил в пятницу, 3 января, в ходе пресс-конференции для представителей местных СМИ, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что депутат Вадим Олабин ночью 24 декабря нарушил ПДД и угрожал патрульным пистолетом. 2 января, по согласованию с и.о. прокурора Николаевской области следователем сообщено о подозрении депутату Николаевского областного совета Вадиму Олабину, который угрожал сотрудникам патрульной полиции пистолетом.

По словам депутата в ночь с 24 на 25 декабря он вместе со своей 17-летней дочерью возвращался с Одессы, и не доезжая порядка трех километров до села Красное совершил маневр обгон, пересекая сплошную линию разграничения, схему которого он и изобразил на доске для журналистов.

— На нарушении мной правил обгона строиться абсолютно вся версия о абсолютной презумпции правоты сотрудников правоохранительных органов, которые в 1:30 ночи остановили меня вне населенного пункта. У меня нет конфликта с сотрудниками полиции, прокуратуры, но я считаю, что конкретный сотрудник полиции нарушил законодательство Украины, нарушил мои конституционные права и должен понести соответствующее наказание, - заявил Вадим Олабин.

В частности депутат утверждает, что не нарушал ПДД при обгоне на перекрестке, так как «обгон начал на прерывистой полосе, закончил, когда сплошная закончилась». К тому же, по его словам, там нет дорожного знака предупреждающего о приближении к перекресту.

Кроме этого, депутат заявил, что видео, предоставленное патрульными носит прерывистый характер, чтобы скрыть нарушения конкретного патрульного. В частности, патрульный не представился и проигнорировал просьбу показать документы, а также ему не объяснили причину остановки.

Что касается угроз депутата сотрудникам патрульной полиции, то по словам Вадима Олабина он владеет пистолетом с резиновыми пулями, который зарегистрирован на него, а достал он его и перезарядил, потому что думал, что ему и его дочери угрожает опасность.

— У меня, как у адекватного человека, возникло подозрение, насколько этот сотрудник полиции является сотрудником полиции. А может этот человек, который специально остановил мое транспортное средства из-за каких-то злых умыслов: ограбить, убить и так далее... Находясь в собственном транспортном средстве я имею право держать возле себя пистолет, имею право передергивать затвор и пользоваться им по своему усмотрению, если моей жизни угрожает опасность. А на дороге без освещения, вне населенного пункта, в 1:30 ночи мне реально угрожала опасность. По требованию сотрудников полиции впоследствии я разрядил пистолет, прекрасно понимая, что у сотрудников полиции или не полиции, есть оружие, которое он достал из кобуры. Никакую угрозу полицейским я не нес. Пистолет у меня находился на внутренне стороне двери внизу, опущенный возле моих ног. Никаким образом полицейским я не угрожал ни убийствам, ни насилием. Нарезка фраз на сайте полиции – это лишь нарезка, – сказал Вадим Олабин.

Также он отметил, что уехал с места инцидента сразу после слов патрульного о том, что тот его пристрелит. А спустя несколько минут остановился в населенном пункте, где и продолжил общение с патрульными. Кроме этого он добавил, что разбирательство длилось до 7 часов утра.