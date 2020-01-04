Персонажа из новой книги о вселенной «Звездных войн» назвали именем студента, который защитил одногруппников ценой своей жизни

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Twitter: michikarina
В новой книге «Звездные войны: Восхождение Скайуокера — Визуальный словарь» герой, который носит высший титул магистра-джедая, назван именем студента, спасшего от смерти своих одногруппников.

Об этом пишет BIRDinFLIGHT, ссылаясь на The Guardian.

Во время стрельбы в Университете Северной Каролины 30 апреля 21-летний студент Райли Хауэлл защитил одногруппников ценой своей жизни. Он сбил стрелка с ног и получил ранение, от которого скончался в больнице. Полицейские назвали Хауэлла героем: именно благодаря его действиям правоохранителям удалось задержать преступника.

Теперь в честь студента, фаната «Звездных войн», назвали героя новой книги из серии. Компания Lucasfilm, выпустившая киноэпос «Звездные войны», назвала именем Райли Хауэлла магистра-джедая. Об этом в своем инстаграме рассказала девушка погибшего студента.

«Lucasfilm недавно прислала нам письмо о том, что в будущем назовет персонажа из книги о звездных войнах именем Райли, но мы не думали, что это будет так скоро», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в США в студгородке произошла стрельба – погибли двое человек.

Мила Волкова

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русскийобщество