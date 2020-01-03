По делу о ДТП с омбудсменом Кулебой еще никому не объявили о подозрении

Об этом hromadske сообщил представитель полиции Киевской области Николай Жукович.

Как известно, 24 ноября Кулеба попал в дорожно-транспортное происшествие под Киевом, в котором пострадали и его дети.

По его словам, полиция допросила по делу свидетелей и потерпевших, пока правоохранители проводят ряд экспертиз.

В то же время детский омбудсмен Николай Кулеба рассказал, что его старший сын, который пострадал в ДТП, сейчас проходит реабилитацию в больнице «Феофания», а младшего уже выписали из медучреждения. Сам омбудсмен в пятницу, 3 января, впервые вышел на работу после аварии. Он добавил, что по делу допросили его и жену.