«Фотозона, полицейская машина и сюрпризы»: Патрульные зовут маленьких николаевцев встретить с ними Рождество

Управление патрульной полиции Николаевской области приглашает маленьких николаевцев вместе с ними встретить Рождество.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции города в Facebook.

«Рождество с патрульными стало для нас маленькой традицией. Ведь уже третий год подряд мы празднуем этот день вместе со всеми желающими детьми и взрослыми. А в этом году подготовили еще больше интересных развлечений», - говорится в сообщении.

Дети смогут покататься в полицейском автомобиле и на специально оснащенной дорожными знаками игровой площадке, познакомится с полицейским роты ТОР. Также их ждет фотозона и рождественские сюрпризы. Для взрослых будет обустроена локация с алкоочками.

Мероприятия пройдут во вторник, 7 января, с 12:00 до 14:00 на Соборной площади (возле главной елки города).

Ранее николаевские спасатели и полицейские поздравили детей с Днём святого Николая.