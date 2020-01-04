«Фотозона, полицейская машина и сюрпризы»: Патрульные зовут маленьких николаевцев встретить с ними Рождество

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Управление патрульной полиции Николаевской области приглашает маленьких николаевцев вместе с ними встретить Рождество.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции города в Facebook.

«Рождество с патрульными стало для нас маленькой традицией. Ведь уже третий год подряд мы празднуем этот день вместе со всеми желающими детьми и взрослыми. А в этом году подготовили еще больше интересных развлечений», - говорится в сообщении.

Дети смогут покататься в полицейском автомобиле и на специально оснащенной дорожными знаками игровой площадке, познакомится с полицейским роты ТОР. Также их ждет фотозона и рождественские сюрпризы.  Для взрослых будет обустроена локация с алкоочками.

Мероприятия пройдут во вторник, 7 января, с 12:00 до 14:00 на Соборной площади (возле главной елки города).

Ранее николаевские спасатели и полицейские поздравили детей с Днём святого Николая.

Мила Волкова

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русскийобщество