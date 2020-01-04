Николаевец возмущен, что уже год просит отремонтировать текущую крышу - в ЖЭКе говорят, что чердак сухой, но вопрос «взяли на контроль»

Житель Николаева, проживающий в доме по адресу: улица Бузника, 14 пожаловался, что уже год просит коммунальщиков отремонтировать кровлю крыши, которая протекает. При этом в обслуживающем ЖЭКе «Лески-М» заявляют, что кровля в ремонте не нуждается.

Об этом идет речь в письме мужчины, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

По словам мужчины, двухкомнатную квартиру на четвертом этаже четырехэтажного дома он приобрел в 2018 году, а с первым дождем в 2019 году обнаружил затекание на кухне. Поднявшись на чердак он увидел, что деревянная балка над его частью квартиры полностью прогнила. Также мужчина заявляет, что там был дырявый шифер и к тому же, он был неправильно скреплен.

«Тут же пошел в ЖЭК ТОВ «Лески-М» и написал прошение о ремонте кровли. Получил ответ через 16 дней (очень оперативно), где от имени директора предприятия, которого никогда нет на рабочем месте, В.А. Танцюра, указано, что планируется ремонт кровли до конца года. Естественно зная, что никакого ремонта не будет, неоднократно обращался к работникам сей прекрасной структуры и показывал фото состояния своей части кровли. Старший мастер сначала заверила, что кровельщик придет, но только на выходных, потом соседи передали, что кровельщика вообще нет. Потом, само собой, пошли угрозы вида: «Будешь сюда еще ездить – будешь сидеть голым-босым», «Давай деньги на ремонт» и т.д», - возмущается мужчина.

Кроме этого он написал жалобу в департамент ЖКХ Николаевского горсовета, где ответили, что «потребность в ремонте жилого фонда города значительно превышает лимиты финансирования из горбюджета» и, что работы возможно выполнить при наличии соответствующего финансирования. Также в ДЖКХ сообщили, что в перечень услуг ЖЭКа «Лески-М» входит текущий ремонт, поэтому письмо перенаправили и на ЖЭК.

«В ответ на повторную жалобу Департамент ответил аналогично. А потом пришел шедевральный ответ ООО «Лески-М» от того же В.А. Танцюры. Оказывается, что они «неоднократно обследовали кровлю», хотя никто не приходил и ничего не смотрел. А даже если и смотрели, то во вкладыше есть фото того, как они «смотрели». Оказывается, что кровля уже не нуждается в ремонте. Потрясающе. Кроме этого, она будет «взята на контроль» и т.д», - сообщил николаевец.

«Одна балка! Одна балка! Надеюсь, что вскоре меня наконец посетят рабочие и заменят все, и я не буду думать, что приставка «М» в названии ЖЭКа – это истинное обозначение рабочих их администрации, а плохому Танцюре что-то мешает!» - добавил он.

Напомним, как жительницы Николаева пожаловались на годами текущие крыши по двум адресам – ДЖКХ поручили добавить их в перечень финансирования.