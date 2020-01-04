В 2019 году в бюджет Николаевщины обеспечено более ₴12,5 миллиардов, - руководитель налоговой Прокофьев

В Главном управлении ГНС в Николаевской области подвели итоги работы за 2019 год. Как отметил и. о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, приоритетными в работе Службы в 2019 году были принципы открытости, прозрачности, партнерства и сервисности.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Николаевской области.

С целью обеспечения бюджетов всех уровней финансовыми ресурсами на протяжении прошлого года, Главным управлением ГНС в Николаевской области проведены эффективные мероприятия по расширению базы налогообложения, легализации рынка труда, комплексной отработке налоговых рисков и усилению борьбы с теневым сектором экономики.

Об эффективности принятых мер свидетельствуют показатели работы ГНС Николаевщины. В бюджеты всех уровней мобилизовано более 12,5 миллиардов гривен налогов и сборов, при этом, по сравнению с 2018 годом поступления налогов в бюджеты возросли на 2,4 миллиарда гривен. В государственный бюджет собрано более 5,8 миллиарда гривен, что на 1,3 миллиарда гривен, или на 29% больше, чем в 2018 году. В местные бюджеты мобилизовано более 6,7 миллиардов гривен, что почти на 1,1 миллиард гривен, или на 19,1% больше, чем в 2018 году.

Традиционно, бюджетоформирующими налогами государственной казны является налог на добавленную стоимость и налог на прибыль предприятий, поступления которых в 2019 году составили более 2,5 миллиарда гривен и почти 1,2 миллиарда гривен, соответственно.