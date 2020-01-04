Актер из Николаева станет звездой Берлинале благодаря главной роли в короткометражке канадского режиссера

Известный актер из Николаева Александр Рудинский станет звездой в Берлинале. Он сыграл главную роль в короткометражном фильме «Goodbye Golovin», который покажут на Берлинском международном кинофестивале уже в феврале 2020 года.

Об этом сообщает интернет-издание «NikLife».

Короткометражную ленту о подростке, который более всего хочет вырваться из родного города снимали в Киеве канадские кинематографисты. Режиссером фильма стал писатель и режиссер-самоучка, канадец Мэтью Гримарда. Его сторителлинг основан на молодежной культуре и жизненном опыте. Фильм «Goodbye Golovin» для него – это работа об исследовании жизни, взрослении и потере принадлежности.

«Для меня это был небольшой шок. Приятно, что нашу работу посмотрят и оценят многие влиятельные люди. Режиссер, продюсер и оператор фильма – все они из Канады. Я попал в «Goodbye Golovin» довольно интересно. Мне просто написали в Facebook, хочу ли я записать самопробы на один интересный короткометражный фильм. Я записал самопробы на английском, хоть и говорю в фильме на русском. меня утвердили. Затем полтора часа мы провели в Skype, решая как внешне должен выглядеть мой персонаж. А когда они полностью подготовились к съемкам, приехали в Киев. Я искренне рад за режиссера Мэттью Гримарда», – рассказывает Рудинский.

Фильм повествует историю семнадцатилетнего Яна Головина, который хочет убежать от реальности. Для парня смерть отца – это шанс на новую жизнь за пределами родной страны. Когда он готовится пойти и попрощаться с сестрой, он вынужден задуматься и понять, почему же он всегда слепо движется вперед и он оставляет позади. Эта лента о регенерации человека в социуме, – считает Рудинский.

«Когда человек, который в течение 17-18 лет жила в одном городе, в один момент понимает, что она хочет освободить себя от этого и по-другому посмотреть на мир. Ему нужно уехать из этого города, забыть о нем и никогда сюда не возвращаться. Когда у Яна умирает отец, для него это не траур. Наоборот, он освобождается от уз, потому что его мечта – поехать из этого города. Мораль ленты такова: неважно, где ты находишься, важно – то, как ты к этому относишься. Все зависит от нас».

Рудинский снимался три дня. Среди локаций в короткометражке можно узнать киевскую Троещину.

Справка:

Международный Берлинский фестиваль (Берлинале) наряду с Каннским и Венецианским является одним из центральных кинофестивалей в мире. Проводится с 1951 года на ежегодной основе. В отличие от других кинофорумов, фестиваль в Берлине ориентирован на прогрессивный геополитический кинематограф. Жюри уделяет особое внимание тому, чтобы в фестивальной программе были представлены фильмы со всего мира, в том числе фильмы стран бывшего «Восточного Блока».