В Николаеве на Рождественские праздники изменится график движения трамваев и троллейбусов

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На Рождественские праздники - 5, 6 и 7 января электротранспорт Николаева будет ездить по графику выходного дня.

Об этом сообщается на странице КП «Николаевэлектротранс».

В святвечер с 6 на 7 января в продленном режиме будут работать маршруты трамваев  № 1, 3 и троллейбусов № 2, 6

Последние отправки трамваев:

Маршрут 1:

С Яхт-клуба в Широкую Балку – 22:06.

С Яхт-клуба в депо – 23:02.

С Широкой Балки в Яхт-клуб – 22:06.

С Широкой Балки в депо – 23:01.

Маршрут №3

С ЧСЗ до улицы 10-я Военная – 22:25.

Улица 10-я Военная в депо – 22:34.

Ранее сообщалось, что у Сенкевича не планировали, чтобы коммунальный транспорт работал в новогоднюю ночь.

Julia Davudenko

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