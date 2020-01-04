В Николаеве на Рождественские праздники изменится график движения трамваев и троллейбусов

На Рождественские праздники - 5, 6 и 7 января электротранспорт Николаева будет ездить по графику выходного дня.
Об этом сообщается на странице КП «Николаевэлектротранс».
В святвечер с 6 на 7 января в продленном режиме будут работать маршруты трамваев № 1, 3 и троллейбусов № 2, 6
Последние отправки трамваев:
Маршрут 1:
С Яхт-клуба в Широкую Балку – 22:06.
С Яхт-клуба в депо – 23:02.
С Широкой Балки в Яхт-клуб – 22:06.
С Широкой Балки в депо – 23:01.
Маршрут №3
С ЧСЗ до улицы 10-я Военная – 22:25.
Улица 10-я Военная в депо – 22:34.
Ранее сообщалось, что у Сенкевича не планировали, чтобы коммунальный транспорт работал в новогоднюю ночь.