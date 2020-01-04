В США пассажир такси оплатил долг за обучение таксиста, которая работает на двух работах, чтобы обеспечивать своих детей

Об этом пишет Громадське, ссылаясь на CNN.

43-летняя женщина днем работает парикмахером, а ночью — водителем Uber. Однажды она рассказала пассажиру о том, что в 16 лет ей пришлось бросить школу ради воспитания своего первого ребенка. А теперь ей пришлось бросить учебу в колледже из-за долга в $700, который она не могла выплатить.

«Каждый раз, когда я собиралась выплатить долг, мои дети нуждались в чем-то», — пересказала историю Латония.

Через несколько дней после поездки женщина получила сообщение о том, что может зарегистрироваться на следующие занятия, потому что ее долг оплатил пассажир Кевин Эш. После этого Латония и Кевин поддерживали связь. Мужчина даже посетил выпускной Янг в декабре.

Латония смогла завершить обучение и получить диплом младшего специалиста в области уголовного судопроизводства. Женщина планирует вернуться на обучение в этом месяце, чтобы получить диплом бакалавра и стать юристом.

Ранее сообщалось, что в США девушка помогла бездомному деньгами и одеждой – спустя 14 лет он нашел её, чтобы поблагодарить.